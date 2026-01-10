Slušaj vest

Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje. Prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez struje.

Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano, saopšteno je večeras na sajtu grada.

Kako je navedeno, agregat na Kamenjači je isključen, tako da se u ovom trenutku električnom energijom preko agregata snabdeva samo pumpna stanica Perišići. Svi raspoloživi kapaciteti ljudstva i mehanizacije su angažovani i u punom su radu, a kao i do sada, prohodni su svi putni pravci predviđeni programom zimskog održavanja. Tokom dana je nastavljeno čišćenje puteva nižeg prioriteta, seoskih i makadamskih puteva, a očišćeni su putni pravci u lozničkim selima Donji Dobrić, Joševa, Ribarica, Cikote i Šurice, saopšteno je iz gradske uprave.