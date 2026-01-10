STABILIZACIJA STANJA SA STRUJOM U LOZNICI: Vodosnabdevanje u potpunosti normalizovano
Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje. Prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez struje.
Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano, saopšteno je večeras na sajtu grada.
Kako je navedeno, agregat na Kamenjači je isključen, tako da se u ovom trenutku električnom energijom preko agregata snabdeva samo pumpna stanica Perišići. Svi raspoloživi kapaciteti ljudstva i mehanizacije su angažovani i u punom su radu, a kao i do sada, prohodni su svi putni pravci predviđeni programom zimskog održavanja. Tokom dana je nastavljeno čišćenje puteva nižeg prioriteta, seoskih i makadamskih puteva, a očišćeni su putni pravci u lozničkim selima Donji Dobrić, Joševa, Ribarica, Cikote i Šurice, saopšteno je iz gradske uprave.
U skladu sa potrebama Elektrodistribucije, očišćeni su snežni nanosi pored kolovoza i prilazi ka tri trafostanice, kako bi se omogućio nesmetan pristup vozilima sa agregatima. Sa izvođačima radova na zimskom održavanju puteva održan je sastanak, na kojem je ponovo ukazano na potrebu povećane pažnje i pune pripravnosti uoči najavljenih snežnih padavina. Sa svim aktivnostima se nastavlja i u večernjim i noćnim satima, bez obzira na vremenske uslove, stoji na kraju saopštenja.