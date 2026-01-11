Slušaj vest

Usled obilnih i teških snežnih padavina koje su prethodnih dana zahvatile zapadnu Srbiju, uključujući i teritoriju opštine Loznica, došlo je do značajnih problema u funkcionisanju saobraćaja i elektroenergetske mreže, usled čega je u ovoj opštini proglašena vanredna situacija. Više od 20 sela već nekoliko dana je bez električne energije, što je znatno otežalo svakodnevni život stanovništva.

Na poziv Opštine Loznica i Opštinskog štaba za vanredne situacije, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova angažovao je dodatne ljudske i tehničke kapacitete iz svojih uprava u Beogradu i Kragujevcu, u cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu.

1/5 Vidi galeriju Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu pruža pomoć Opštini Loznica Foto: UVS MUP

Pripadnici Uprave za vanredne situacije Kragujevac su od ranih jutarnjih časova angažovani na pripremi i upućivanju neophodne opreme i agregata, koji su poslati kao ispomoć najugroženijim domaćinstvima na teritoriji opštine Loznica, kako bi se obezbedili osnovni uslovi za život do potpune stabilizacije snabdevanja električnom energijom.

- Uprava za vanredne situacije Kragujevac je, u skladu sa svojim nadležnostima, odmah reagovala po upućenom zahtevu i stavila na raspolaganje svoje ljudske i tehničke resurse. U ovakvim situacijama naš prioritet je zaštita građana i pružanje konkretne, pravovremene pomoći. Spremni smo da nastavimo sa angažovanjem i pružanjem podrške lokalnoj samoupravi sve dok se situacija u potpunosti ne normalizuje, izjavio je načelnik Uprave za vanredne situacije Kragujevac Zoran Kočović.

Sektor za vanredne situacije nastavlja da prati stanje na terenu i u koordinaciji sa nadležnim službama i lokalnim štabovima za vanredne situacije preduzimaće sve neophodne mere radi ublažavanja posledica vremenskih nepogoda.