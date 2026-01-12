Slušaj vest

Predstavnici Udruženja "Juhor Adventure" posetili su organizaciju "Naša deca 037" najmlađim članovima uručili božićne paketiće.

Kao prave Božić Bate, ljubitelji off-road sportova okupljeni u udruženju "Juhor Adventure" iz Varvarina podelili su ukupno 20 paketića mališanima, a poklonili su i televizor, sto, hoklice, kao i didaktička sredstva neophodna za svakodnevno funkcionisanje Udruženja "Naša deca 037".

- Udruženje "Juhor Adventure" je krajem 2025. godine organizovalo prvi off-road skup na planini Juhor, humanitarnog karaktera i tom prilikom je prikupljeno 200.000 dinara, od čega je određen iznos opredeljen i za ovu akciju. Naše udruženje baviće se i u ovoj godini humanitarnim radom, tako da tu smo da pomognemo svima kojima je pomoć potrebna, ali i da se družimo i da budemo što bolji i što jači - izjavio je predsednik “Juhor Adventure”, Uroš Milanović.

Udruženje "Naša deca 037" registrovano je 2024. godine, a okuplja i brine o potrebama roditelja i dece sa smetnjama u razvoju. Mi smo spona između dobrih ljudi i korisnika kojima je pomoć neophodna. Prošlog leta realizovan je projekat "Letnja avantura za svu našu decu", u saradnji sa Opštinom Varvarin koja je izašla u susret i obezbedila prostorije gde se danas nalazi sedište udruženja.

- Udruženje "Juhor Adventure" je decu obradovalo poklonima, ali i naše prostorije su oplemenili novim igračkama, nameštajem, televizorom koji nam je bio preko potreban, jer deca kad provode vreme ovde vole da gledaju crtaće, tako da će deci ovo zaista da znači - kaže predsednica Manuela Milovanović.