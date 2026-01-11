Variranje temperatura od mrazeva do blagog plusa dovodi do otapanja nagomilanog snega na krovovima zgrada, kao i ledenica koje sa njih vise.
SA KROVOVA PRETE LEDENICE I SNEG: Savetuje se oprez pešacima, dobro obratite pažnju (FOTO)
Zbog toga su na pojedinim mestima istaknuta upozorenja da pešaci obrate pažnju i izbegavaju kretanje pored objekata sa kojih se mogu na njih obrušiti otopljeni sneg, ili veći komadi ledenica i eventualno ih povrediti.
Problem je što su uglavnom delovi trotoara do samih zgrada očišćeni do asfalta i prohodni, ali je tu veća verovatnoća da budu pogođeni snegom ili ledenicama.
Ledenice u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić
Opet ukoliko to izbegavaju, pa idu dalje od objekata, na nekim mestima im ostaje samo hodanje po ugaženom snegu, ili ledu i mogućnost pada što je drugi rizik od povređivanja.
Svakako se ovih dana treba kretati oprezno kako bi se izbegle povrede koje u mnogim slučajevima nisu uopšte naivne.
