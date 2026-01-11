Slušaj vest

Zbog toga su na pojedinim mestima istaknuta upozorenja da pešaci obrate pažnju i izbegavaju kretanje pored objekata sa kojih se mogu na njih obrušiti otopljeni sneg, ili veći komadi ledenica i eventualno ih povrediti.

Problem je što su uglavnom delovi trotoara do samih zgrada očišćeni do asfalta i prohodni, ali je tu veća verovatnoća da budu pogođeni snegom ili ledenicama.

Ledenice u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Opet ukoliko to izbegavaju, pa idu dalje od objekata, na nekim mestima im ostaje samo hodanje po ugaženom snegu, ili ledu i mogućnost pada što je drugi rizik od povređivanja.

Svakako se ovih dana treba kretati oprezno kako bi se izbegle povrede koje u mnogim slučajevima nisu uopšte naivne.

