U Ivanjici je uspostavljeno normalno funkcionisanje prenosnog sistema i dalekovod koji je bio u kvaru ponovo ima struju, saopštila je danas Elektromreža Srbije.

Kako je navedeno, u 14.30 časova uspešno je opterećen 110 kV dalekovod TS Arilje - TS Ivanjica nakon sanacije kvara na faznom provodniku koji je pronađen tokom noći.

Kako je ranije saopšteno, zbog kvara na dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica Elektromreže Srbije veći deo Ivanjice ostao je bez električne energije, ali su ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar na dalekovodu.

Naveli su da sinoćna jaka mećava sa velikim količinama snega koji je neprestano padao 12 časova izazvala je i veći broj kvarova na području Zlatiborskog, Raškog i Moravičkog okruga.

U mestima Priboj, Prijepolje, Raška, Arilje, Lučani i Guča na terenu je danonoćno 185 ekipa EDS-a sa 664 montera. Situacija se menja iz sata u sat.