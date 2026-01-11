Od sledeće godine ćemo plaćati ulazak u Evropsku uniju

Saobraćaj na auto-putu E-80 danas je otežan zbog snežnih padavina i zadržavanja teretnih vozila na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Zbog zadržavanja kamiona na izlazu iz Srbije, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina, a na naplatnoj stanici Dimitrovgrad saobraćaj za teretnjake je obustavljen, uz povremena propuštanja.

Na istoj deonici auto-puta E-80, u zoni tunela Sopot, Pržojna padina i Progon, zbog snežnih padavina smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila.

Takođe, Putevi Srbije upozorili su vozače da usled niskih temperatura tokom jutra i večeri mestimično može doći do pojave magle i poledice na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura.

U saopštenju Puteva Srbije se navodi da je „sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa“ i da su ekipe putara „u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja“.

„Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu“, stoji u saopštenju.