PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA U SRBIJI Kolone kamiona na ovom prelazu, a samo na jednoj naplatnoj stanici obustavljen saobraćaj
Saobraćaj na auto-putu E-80 danas je otežan zbog snežnih padavina i zadržavanja teretnih vozila na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.
Zbog zadržavanja kamiona na izlazu iz Srbije, formirana je kolona teretnih vozila u smeru ka graničnom prelazu Gradina, a na naplatnoj stanici Dimitrovgrad saobraćaj za teretnjake je obustavljen, uz povremena propuštanja.
Na istoj deonici auto-puta E-80, u zoni tunela Sopot, Pržojna padina i Progon, zbog snežnih padavina smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila.
Takođe, Putevi Srbije upozorili su vozače da usled niskih temperatura tokom jutra i večeri mestimično može doći do pojave magle i poledice na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura.
U saopštenju Puteva Srbije se navodi da je „sva raspoloživa mehanizacija na terenu 24 časa“ i da su ekipe putara „u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja“.
„Savetujemo vozače da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu“, stoji u saopštenju.
Detaljne informacije o stanju na državnim putevima u realnom vremenu dostupne su na sajtu Puteva Srbije.