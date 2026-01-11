Srbija
NESVAKIDAŠNJI PRIZOR U CENTRU KRALJEVA: Građani ostali u neverici kada su usred grada uočili ovu ŽIVOTINJU, odmah izvadili telefone da je snime (VIDEO)
KRALJEVO - Građani Kraljeva svedočili su nesvakidašnjem prizoru u parku kod Železničke stanice, gde je uočena srna.
Naime, životinja je trčala preko površine prekrivene snegom, čime je privukla pažnju prolaznika.
Po snimku se može zaključiti da je srna delovala uplašeno, međutimnije pokazivala agresivno ponašanje.
Trenutno nije poznato kako je srna dospela u samo središte grada, ali se pretpostavlja da je zalutala iz okolnih šumskih područja i vratila u svoje prirodno stanište.
Kurir.rs
