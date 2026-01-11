Slušaj vest

Ivanjica - Zahvaljujući nadljudskim naporima radnika Elektrodistribucije Srbije otklanjaju se kvarovi na dalekovodu u Ivanjici. Napajanje električnom energijom vraćaće se sukcesivno po trafostanicama.

- Otklonjen je kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica i dalekovod je pušten u rad. Napajanje električnom energijom u Ivanjici vraćaće se sukcesivno po trafostanicama, što je neophodno zbog velike hladnoće. Ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile su na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar, saopšteno je iz EDS.

Oni dodaju i da je u Loznici stabilno snabdevanje strujom, a da se stabilizuju napajanje u Zlatiborskom, Mačvanskom i Podrinjskom okrugu.

U toku su radovi na otklanjanju kvarova na području Moravičkog i Raškog okruga. Na terenu neprestano radi više od 185 ekipa EDS-a sa 664 montera, poručiju iz EDS.

1/4 Vidi galeriju Monteri po mećavi rizikuju svoje živote da bi pomogli ljudima Foto: RINA

Valjevo ponovo ima struju: Normalizuje se snabdevanje širom Srbije

Od 18 časova svi potrošači na teritoriji grada Valjeva su snabdeveni električnom energijom, saopštila je danas Elektrodistribucija Valjevo. Kako se navodi u objavi na Instagram nalogu Grada Valjevo, mogući su pojedinačni kvarovi na niskonaponskoj mreži, koji će se otklanjati u najkraćem roku. "Veliki napor su uložile sve službe i građani koji su neumorno i dan i noć učestvovali u otklanjanju kvarova na elektromreži, nastalih zbog snežnih padavina. Zahvaljujemo svima na razumevanju i pomoći", kaže se u objavi.

Valjevo je jedan od gradova u Srbiji u kojima je zbog problema izazvanih obilnim snežnim padavinama proglašena vanredna situacija. Elektrodistribucija Srbije saopštila je danas da se situacija sa strujom normalizuje na teritoriji Srbije, a da je u Ivanjici stabilno snabdevanje električnom energijom. Prethodno je saopšteno da je otklonjen kvar na EMS-ovom dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica i dalekovod je pušten u rad.

Dodaju da su ekipe EMS-a i EDS-a tokom cele noći bile na terenu i u izuzetno teškim uslovima, po snažnoj vejavici, na nepristupačnom terenu pronašle kvar. Stabilizuje se i napajanje korisnika u Zlatiborskom okrugu, kao i u Mačvanskom i Podrinjskom okrugu, u Loznici je stabilno snabdevanje električnom energijom. "Još se radi na otklanjanju kvarova na području Moravičkog i Raškog okruga", navodi se u saopštenju.

Neprestano na terenu radi više od 185 ekipa EDS-a sa 664 montera.