Na području Valjeva danas je normalizovano snabdevanje električnom energijom.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije, posle 17 časova osposobljene su i trafo-stanice u Miličinici i Oglađenovcu, a struju su dobili i meštani Pakalja posle sedam dana.

U opštini Osečina, struja je stigla u Gornje Crniljevo i delove Lopatnja i Dragodola.

Bez napajanja su još dva sela kod Pecke, Carina i Konjuša.

Kurir.rs/Beta

