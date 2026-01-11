Srbija
NORMALIZOVANO SNABDEVANJE STRUJOM U VALJEVU, BOLJE I U OSEČINI: Bez napajanja još 2 sela kod Pecke, Carina i Konjuša
Na području Valjeva danas je normalizovano snabdevanje električnom energijom.
Kako je prenela Radio-televizija Srbije, posle 17 časova osposobljene su i trafo-stanice u Miličinici i Oglađenovcu, a struju su dobili i meštani Pakalja posle sedam dana.
U opštini Osečina, struja je stigla u Gornje Crniljevo i delove Lopatnja i Dragodola.
Bez napajanja su još dva sela kod Pecke, Carina i Konjuša.
