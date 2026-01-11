Slušaj vest

Više od 800 zaposlenih u preduzeću Infrastrukture železnice Srbije bilo je angažovano u protekla 24 sata kako bi, uprkos obilnim snežnim padavinama i niskim temperaturama, železnički saobraćaj bio normalizovan na svim pravcima, saopšteno je danas.

Rukovodioci organizacionih jedinica širom Srbije zajedno sa zaposlenima neprekidno su na terenu i učestvuju u uklanjanju snežnih nanosa i obezbeđivanju redovnog funkcionisanja pruga i stanica.

Tokom današnje kontrole, rukovodstvo Infrastrukture železnice Srbije obišlo je, Rakovicu, Pančevo Varoš, Niš, Crveni Krst, Zaječar, Bor, Jagodinu, Ćupriju, Surčin, Ostružnicu, Lapovo Varoš, Mladenovac, Palanku, Veliku Planu, Šid, Novi Sad Ranžirnu, Petrovaradin, Svetozar Miletić, Kukujevce, Odžake, Malu Krsnu, Požarevac, Smederevo i Radinac, kao i druge železničke objekte širom Srbije.

U saopštenju se ističe da zaposleni, i pored veoma niskih temperatura i otežanih uslova rada, profesionalno i odgovorno obavljaju svoje zadatke, doprinoseći bezbednom i redovnom železničkon saobraćaju.

Sve aktivnosti sprovode se u okviru rada Zimskog štaba Infrastrukture železnice Srbije, koji nastavlja da prati stanje na mreži pruga i preduzima mere kako bi se vozovi saobraćali redovno i bezbedno, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

