LOZNICA - Elektrosnabdevanje na teritoriji grada Loznice u potpunosti je stabilizovano, sve trafo-stanice su pod naponom i u punom režimu rada, saopšteno je večeras iz gradske uprave. Veliku zahvalnost upućujemo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu privrede i ministarki Adrijani Mesarović na podršci, koordinaciji i neprekidnoj angažovanosti na terenu, stoji u saopštenju iz Loznice.

- Našu zahvalnost upućujemo hrabrim i požrtvovanim radnicima Elektrodistribucije Srbije, njenim podizvođačima, kao i svim zaposlenima drugih službi i preduzeća koji su danonoćno bili na terenu, ulažući nadljudske napore kako bi se život u gradu vratio u normalne tokove. Posebnu zahvalnost upućujemo Sektoru za vanredne situacije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, JP ''Srbija šume'', JVP ''Srbijavode", kao i svim drugim institucijama i službama koje su pokazale visok nivo odgovornosti, profesionalizma i međusobne koordinacije, ističe se u večerašnjem saopštenju.

Iskrenu zahvalnost dugujemo i našim građanima na strpljenju, razumevanju, solidarnosti i međusobnoj podršci u trenucima kada je bilo najteže. Upravo su jedinstvo, smirenost i zajedništvo pokazali snagu naše zajednice, poručuju iz gradske uprave, zahvalni svima ''koji su dali svoj doprinos da Loznica što pre stane na noge''.

Podsetimo u petak je nezadovoljnim građanima koji su bili šest dana bez struje, a neki nisu imali ni vode, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić rekla da se ''očekuje da će struja doći svima u naredna 72 sata, ako ne bude drugih dodatnih problema'', a sada je, kako je večeras saopšteno, elektrosnabdevanje u Loznici stabilizovano.