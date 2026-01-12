Slušaj vest

LOZNICA - Elektrosnabdevanje na teritoriji grada Loznice u potpunosti je stabilizovano, sve trafo-stanice su pod naponom i u punom režimu rada, saopšteno je večeras iz gradske uprave. Veliku zahvalnost upućujemo predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Ministarstvu privrede i ministarki Adrijani Mesarović na podršci, koordinaciji i neprekidnoj angažovanosti na terenu, stoji u saopštenju iz Loznice.

- Našu zahvalnost upućujemo hrabrim i požrtvovanim radnicima Elektrodistribucije Srbije, njenim podizvođačima, kao i svim zaposlenima drugih službi i preduzeća koji su danonoćno bili na terenu, ulažući nadljudske napore kako bi se život u gradu vratio u normalne tokove. Posebnu zahvalnost upućujemo Sektoru za vanredne situacije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, JP ''Srbija šume'', JVP ''Srbijavode", kao i svim drugim institucijama i službama koje su pokazale visok nivo odgovornosti, profesionalizma i međusobne koordinacije, ističe se u večerašnjem saopštenju.

Iskrenu zahvalnost dugujemo i našim građanima na strpljenju, razumevanju, solidarnosti i međusobnoj podršci u trenucima kada je bilo najteže. Upravo su jedinstvo, smirenost i zajedništvo pokazali snagu naše zajednice, poručuju iz gradske uprave, zahvalni svima ''koji su dali svoj doprinos da Loznica što pre stane na noge''.

Podsetimo u petak je nezadovoljnim građanima koji su bili šest dana bez struje, a neki nisu imali ni vode, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić rekla da se ''očekuje da će struja doći svima u naredna 72 sata, ako ne bude drugih dodatnih problema'', a sada je, kako je večeras saopšteno, elektrosnabdevanje u Loznici stabilizovano.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaOVO SU HEROJI KOJI SPASAVAJU SRBIJU! Monteri po mećavi rizikuju živote da bi pomogli ljudima: Otklonjeni kvarovi u Ivanjici, građani ponovo imaju struju (FOTO)
1768150810IMG_6412.jpeg
SrbijaPOPRAVLJEN DALEKOVOD U IVANJICI Oglasio se EMS: Potpuno uspostavljen rad prenosnog sistema
LOZNICA - Struja najveći problem (1).jpg
DruštvoOGLASILA SE ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE: Struja bi tokom popodneva trebalo da stigne u Ivanjicu i brdsko-planinski deo Loznice
LOZNICA - Struja najveći problem (1).jpg
DruštvoGRAD FORMIRA KOMISIJU ZA PROCENU ŠTETE: Na području Loznice bez struje trenutno 123 domaćinstva
LOZNICA - Struja najveći problem (1).jpg