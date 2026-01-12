OD SADA MOGUĆA PRIJAVA ŠTETE U GRADSKOJ UPRAVI U Loznici ne gube vreme da pomognu građanima
LOZNICA – Grad Loznica formiraće Komisiju za obilazak terena i procenu štete nastale usled elementarne nepogode izazvane obilnim snežnim padavinama, koje su dovele do prekida u snabdevanju električnom energijom, večeras je saopšteno iz gradske uprave.
Građani koji su pretrpeli materijalnu štetu mogu već od sutra (12.1.), od 7 do 20 časova, da je prijave pozivom na brojeve telefona: 066 80 80 961; 066 80 64 688.
Osim toga za potrebe pružanja pomoći i podrške ugroženim građanima, gradska uprava će otvoriti poseban podračun na koji će biti moguće uplaćivati donacije, navodi se u saopštenju i ističe da će o daljim koracima i aktivnostima Grad Loznica blagovremeno obaveštavati javnost.
Podsetimo u Loznici je od 5. januara uvedena vanredna situacija zbog problema koje je napravio sneg, građani su danima bili bez struje, a od večeras je elektrosnabdevanje na teritoriji grada Loznice u potpunosti stabilizovano, sve trafo-stanice su pod naponom i u punom režimu rada, saopšteno je iz gradske uprave.