Pet radnika koji su zaduženi za pumpe u preduzeću „Trepča“ ostalo je nekoliko sati unutar rudnika zbog tehničkih problema sa snabdevanjem električnom energijom, prenosi Telegrafi.

Predsednik sindikata „Trepče“ Ibrahim Jonuzi potvrdio je za Kosova pres da su radnici ostali na svojim radnim mestima oko osam do devet sati, sve dok se situacija nije stabilizovala.

„Radi se o pet dežurnih radnika koji su ostali na svojim radnim mestima u rudniku zbog tehničkih problema sa električnom energijom. Oni su tamo boravili oko 8-9 sati“, izjavio je Jonuzi.

On je naveo da su svi radnici potom bezbedno izašli iz rudnika i vratili se svojim kućama. Prema njegovim rečima, njihovo zdravstveno stanje je dobro i nisu zabeležene nikakve posledice.

Kurir/Kosovoonline/Telegrafi

