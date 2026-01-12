Slušaj vest

Sve glavne saobraćajnice u gradu su prohodne, dok su ulice u višim delovima grada neprohodne. I dok većina Užičana preko društvenih mreža kuka na vlast što se ne čisti sneg, grubo rečeno što do prodavnice ne mogu automobilom, oni savesni su se samoorganizovali pa sami ispred svojih kuća i dvorišta čiste sneg.

Užice sneg
Foto: Kurir/Z. G.

Tako i Zoran u delu grada Stari grad uzeo je lopatu u ruke i krenuo da čisti.

Užice sneg
Foto: Kurir/Z. G.

- U moju ulicu nikada nije došao kamion da opere ulicu, a kamoli sada da očisti sneg. A naša ulica je jedna od najčistijih u gradu, nema papirića na njoj da se vidi, jer žene čiste, svaka ispred svoje kuće. Tako i sada kada je sneg. Svi čistimo ispred svojih kuća. Ne vredi sedeti i kukati, već lopate u ruke i učinimo da nam bude bolje – kaže Zoran.

Užice sneg
Foto: Kurir/Z. G.

A snegu su se najviše obradovali najmlađi koji su na zimskom raspustu. Kažu njima planina ne treba.

- Dovoljno je da nam padne dosta snega, pa možemo da se sankamo, kliskamo, a neko i da se skija. Naše ulice su uglavnom strme, pa nam je to super. Tada ne mogu automobili da prolaze, a mi još dobro uklizamo i sve je super – raduju se deca.

