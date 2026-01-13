Slušaj vest

Usled brzog porasta nivoa Južne Morave, JVP ,,Srbijavode“ proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Vodnoj jedinici „Južna Morava – Vranje“, kod sela Ćukovac.

U skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava, nadležne službe su u 24-časovnom dežurstvu i preduzete su sve neophodne mere, saopšteno je iz Kancelarije za vanredne situacije, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Kako navode iz Kancelarije za vanredne situacije, od večernjih sati vodostaj reke je u opadanju, a ekipe ,,Srbijavode“ i predstavnici gradskih službi su na terenu.

Kurir.rs

