Srbija
ZBOG PORASTA NIVOA JUŽNE MORAVE. Proglašena vanredna odbrana od poplava na Vodnoj jedinici "Južna Morava – Vranje", kod sela Ćukovac
Slušaj vest
Usled brzog porasta nivoa Južne Morave, JVP ,,Srbijavode“ proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Vodnoj jedinici „Južna Morava – Vranje“, kod sela Ćukovac.
U skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava, nadležne službe su u 24-časovnom dežurstvu i preduzete su sve neophodne mere, saopšteno je iz Kancelarije za vanredne situacije, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.
Kako navode iz Kancelarije za vanredne situacije, od večernjih sati vodostaj reke je u opadanju, a ekipe ,,Srbijavode“ i predstavnici gradskih službi su na terenu.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši