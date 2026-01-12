Slušaj vest

Novogodišnjim koncertom izvođača Petra Mitića i Ivane Pavković Vranjanci će dočekati pravoslavnu Novu godinu. Koncert organizuje Grad Vranje, a početak programa zakazan je za 22 časa.

Očekuje se veliki broj posetilaca i sjajana atmosfera, uz hitove poznatih muzičkih zvezda.

Koncert će biti organizovan na platou ispred Gradskog parka u Vranju.

UKRASENO3.jpg
Foto: T.s.

Ulaz na koncert je slobodan, a gradske vlasti pozivaju građane da zajedno, u dobrom raspoloženju uz muziku i nastup interpretatora Ivane i Petra, dočekaju pravoslavnu Novu godinu.

Petar Mitić je poreklom iz Borinog Vranja, I na veliko zadovoljstvo svojih sugrađana nastupiće sa svojom životnom saputnicom Ivanom Pavković u novogodišnjoj noći.

