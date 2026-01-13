Foto: Uprava za odnose sa javnoscu MO/Uprava za odnose sa javnoscu MO

U divizionu samohodnih višecevnih lansera raketa iz sastava Druge brigade kopnene vojske u toku je obuka profesionalnog sastava na modularnim lanserima raketa M-18 „oganj“, kojima je jedinica opremljena u prethodnom periodu.

Obuka se u početnoj fazi izvodi na poligonima u rejonu mirnodopske lokacije, posle čega slede taktička uvežbavanja, vežbe i bojeva gađanja ciljeva na različitim daljinama i u različitim uslovima, kako bi pripadnici jedinice bili u potpunosti osposobljeni za upotrebu sredstva u borbenim operacijama na savremenom bojištu.

Potporučnik Đorđe Branković, komandir voda u artiljerijskoj bateriji, ističe da je samohodni višecevni modularni lanser raketa M-18 „oganj“ namenjen za vatrenu podršku jedinica Kopnene vojske i gađanje ciljeva velike važnosti u operativnoj dubini neprijatelja, kao i da se nalazi na šasiji motornog vozila FAP 2234.

— Osnovna razlika između ovog sredstva i njegovog prethodnika je u modularnosti koja obezbeđuje gađanje raketama različitog kalibra: 122 mm, 128 mm, 232 mm i 434 mm. Promenom modula „grad“, „plamen“, „oganj“ i „alas“ postižemo različite domete i samim tim različite efekte na ciljevima — rekao je potporučnik Branković.

