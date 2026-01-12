Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da se u planinskim predelima očekuju slabe snežne padavine, ali posebno ukazao na opasnost od leda na putu zbog niskih temperatura.

Led je, kako su naveli u saopštenju, često prekriven novim snegom, što povećava rizik od nekontrolisanog kretanja vozila i lančanih sudara.

"Iako neprestane intervencije putara doprinose boljoj prohodnosti puteva, opasnost od proklizavanja i izletanja sa kolovoza i dalje je prisutna, jer bačena so pri temperaturama nižim od minus sedam stepeni nema puni efekat", navodi se u saopštenju.

Na putevima u Srbiji snega u mestimično raskvašenom stanju do pet centimetara ima na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara.

AMSS je upozorio vozače i na pojavu magle, kao i na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, posebno u Đerdapskoj i klisuri Korenatac.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, po tri sata na Horgošu i Kelebiji, kao i dva sata na Šidu.

Ne propustiteDruštvoPUTEVI SRBIJE UPUTILI HITAN APEL ZBOG OPASNE POJAVE U NAREDNIM SATIMA: Vozačima se savetuje dodatni oprez - ove 3 stvari KLJUČNE! Evo šta nas čeka tokom večeri
Put noć automobil sneg vožnja po zavejanom putu zavejan put kijamet profimedia-0838134492.jpg
SrbijaŠok scena na ulicama srpskog grada! Nesvakidašnja životinja se slobodno kreće, građani zabrinuti
protest-backa-palanka-pretucen-profesor-5.jpg
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
shutterstock_145175560.jpg