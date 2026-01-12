Slušaj vest

Zima, sneg i niske temperature stvorili su velike izazove ne samo za ljude, već i za životinje. To potvrđuje i snimak životinje koja luta kroz jedno srpsko selo u potrazi za hranom.

Životinja, koja podseća na šakala, kretala se sama, zaustavila pored jedne kuće, a zatim prišla kamenoj ogradi i pažljivo je onjušila, očigledno tražeći nešto za jelo.

Mišljenja ljudi su podeljena o vrsti životinje koja je primećena. Dok jedni smatraju da je reč o šakalu, drugi tvrde da se radi o čaglju, a pojedini ne isključuju ni mogućnost da je u pitanju vuk. Međutim, svi se slažu u jednom – životinja deluje izgladnelo.

Ipak, video je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama, a komentari korisnika su se samo nizali:

"Šakal, najveće zlo za lovište, traži hranu. Glad ga naterala da dođe do sela."

"Šakal traži hranu, stigla zima! Svojim očima sam video šakal vija kera da ga pojede, borba za opstanak."

"Šta god da je, treba se čuvati, to je gladno samo ga ne diraj, ako možes, nahrani ga ali ne diraj ga".

Kurir.rs

