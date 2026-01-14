Slušaj vest

Trstenik će do 2027. godine dobiti 89 kilometara moderne optičke infrastrukture, što će omogućiti uvođenje brzog interneta u 11 ruralnih naselja i osam osnovnih škola, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Prema njenim rečima, projekat će značajno unaprediti digitalnu povezanost i stvoriti uslove za bolje obrazovanje, veće mogućnosti zapošljavanja i ukupni razvoj lokalne zajednice.

-Razmatrali smo dalje korake u realizaciji projekta i unapređenju digitalne infrastrukture u trsteničkoj opštini. Ova investicija će predstavljati važan iskorak u digitalnoj transformaciji opštine i povećanju standarda građana i mi smo zahvalni Vladi Srbije na podršci u ovom velikom poduhvatu, istakla je čelnica lokalne samouprave.

