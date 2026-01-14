Slušaj vest

Narodni univerzitet u Trsteniku jednom godišnje sumira umetničko stvaralaštvo autora rođenih u ovoj pomoravskoj opštini. Na Petom, po redu, Likovnom salonu predstavilo se 14 akademskih slikara, vajara i drugih umetnika.

-Trstenički likovni salon predstavlja našu želju da okupimo akademske slikare jednom godišnje i to svih umetnika rođenih u Trsteniku. Godine 2021. organizovali smo prvi salon, a ovo je peti po redu. Novina je pozv gostima učesnicima, pa je tako manifestacija prerasla početnu ideju. Planiramo da u 2026. godini neposredno pred Novu godinu organizujemo likovnu manifestaciju nacionalnog ranga, jer slika govori više od hiljadu reči. Grafički salon je jedna od najzahtevnijih umetničkih disciplina i mi hoćemo da skrenemo pažnju i na grafički otisak. Nadam se da ćemo uspeti u toj nameri. Vrlo važno je što imamo veliku podršku Opštine Trstenik i predsednice Milene Turk, kaže direktor Narodnog univerziteta Danilo Vuković, koji je otvorio ovu manifestaciju.

Prema njegovim rečima, Narodni unverzitet obezbeđuje fond za priznanja na Likovnom salonu, jer se svake godine dodeljuju četiri ravnopravne nagrade. To je simbolična podrška umetnicima, a oni daruju slike za umetničku zbirku ove kulturno obrazovne ustanove. Ovo je mesto susreta, kontinuiteta i dijaloga između umetnika međusobno, ali i sa lokalnom zajednicom. Na salonu se predstavilo 14 autora sa svojim umetničkim radovima.

Član žirija Miroljub Filipović Filimir, akademski slikar, ističe veliku pomoć Opštine Trstenik, jer je ovo jedinstveni likovni salon koji okuplja umetnike rođene u Trsteniku. Postoji velika potreba za povezivanjem umetnika i lokalne zajednice i ovo je dragoceni doživljaj za Trstenik, koji postaje mesto slobode koju umetnici vešto koriste, a jedinstven u Srbiji.

Stručni žiri je nagradio četvoro autora – istaknutih umetnika rođenih u Trsteniku i to: Aleksandru Anu Lekić, Petra Simića, Slavicu Marković i Milku Žunjanin.

Aleksandra Lekić, rođena 1988. u Trsteniku gde je pohašala osnovnu školu, u Nišu je završila Srednju umetničku školu, a u Beogradu Fakultet primenjenih umetnosti. Osniovala je školu slikanja i atelje „Slikaj sa Anom“, imala više samostalnih i kolektivnih izložbi, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, i u statusu je profesionalnog slikara. Cenjena je u pedagoškom radu sa mladima, ilustrovala je brojne knjige, izlagala u „Parobrodu“ u Beogradu i na drugim mestima.

Slavica Marković je rođena 1977. u Trsteniku, magistar je slikarstva, diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i član je ULUS-a od 2002. godine. Imala je nekoliko samostalnih izložbi i više kolektivnih. Radi u Srednjoj farmaceutskoj školi u Beogradu. Izlagala u brojnim gradovima u Srbiji, Crnoj Gori, Rumuniji, Mađarskoj i Holandiji. Sa izložbe na Kolarcu u Beogradu, koja je bila veoma zapažen, a sve slike su otkupljene. Bila je odličan đak i student i stipendista Norveške vlade.