Uplata sredstava obavlja se na evidencioni podračun Grada Loznice, namenjen za pomoć ugroženim licima, i dostupna je za fizička i pravna lica. Broj računa je: 840-0000031842845-06, sa pozivom na broj: 97 7105920080174414100. Osim toga obezbeđen je i prijem robnih donacija (hrana, voda, sredstva za higijenu i druga neophodna sredstva), a primaju se u prostorijama KJP Naš dom Loznica, i restoranu – Ratarska 8a, u Klupcima, od 7 do 15 časova, saopšteno je iz gradske uprave.

Foto: Crveni krst Loznice

Loznički Crveni krst obezbedio je pakete humanitarne pomoći meštanima sa područja ugroženih elementarnim nepogodama. Do sada im je poslato četrdeset paketa namirnica i kućne hemije i dvadeset paketića za decu, a stigao je i kamion humanitarne pomoći koji je poslao Crveni krst Srbije. U lozničkom Crvenom krstu kažu da je osim paketa humanitarne pomoći obezbeđena i pijaća voda, 70 balona od po šest litara, za meštane sela Ribarice, Korenite i Trbušnice.

Foto: Crveni krst Loznice