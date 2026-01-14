Srbija
Retko viđena scena zimi: Beloglavi supovi snimljeni u Pribojskoj banji, snimak koji je oduševio mreže (VIDEO)
Slušaj vest
Gotovo nestvaran prizor zabeležen je danas u Pribojskoj banji!
Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju javnosti. Na njemu se vidi nekoliko beloglavih supova kako borave na snegu, dok se deo jata uzdiže u let, stvarajući impresivnu i retko viđenu scenu u zimskom pejzažu.
"Beloglavi supovi na izletu u Pribojskoj banji", navodi se u opisu videa.
Beloglavi sup (lat. Gyps fulvus) je vrsta price koja ima ključnu ulogu u ekosistemu kao „čistač prirode“, sprečavajući širenje bolesti. Njihov opstanak u Srbiji je rezultat decenija posvećenog rada lokalnog stanovništva i stručnjaka, koji su uz pomoć hranilištā uspeli da obnove koloniju koja je bila pred izumiranjem nakon Drugog svetskog rata.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši