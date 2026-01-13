Slušaj vest

Zbog Nove godine po julijanskom kalendaru i snega koji je prethodnih dana padao na planinama, očekuje se pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, a putevi su uglavnom dobro prohodni, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na putevima ima do pet centimetara snega, u mestimično raskvašenom stanju, na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja i Zaječara.

AMSS je upozorio vozače na pojavu poledice posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima, kao i na učestale sitne odrone kojih najviše ima na Đerdapskoj i klisuri Korenatac.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju po četiri sata na izlaz iz Srbije na prelazima Batrovci i Šid, kao i tri sata na Horgošu i dva sata na Kelebiji.

