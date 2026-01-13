Slušaj vest

Nakon osam dana od kako je proglašena usled opasnosti od poplava i nabujalog Lima na predlog Štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić doneo je odluku da se danas ukine vanredna situacija.

- Na sednici Štaba za vanredne situacije, nakon razmatranja izveštaja jednoglasno je zaključeno da su prestale okolnosti koje su doprinele proglašenju vanredne situacije u četiri mesne zajednice i to Prijepolju, Ivanju, Velikoj Župi i Brodarevu - kazao je za RINU Popadić.

On dodaje da nema više bojazni od poplava i da je nivo Lima ispod 200 centimetara, što je ispod nivoa redovne odbrane od poplava, na osnovu čega je odlučeno da se ukine vanredna situacija.

Reka Lim kratkotrajno se izlila u prijepoljskom naselju Ivanje, gde je delom potopila jednu manju saobraćajnicu. Takođe Lim se izlio u Zalugu, gde je jedna porodica kratkotrajno morala da napusti svoj dom.

Međutim, za razliku od nekih prethodnim poplava, ovo izlivanje Lima nije prouzrokovalo veću materijalnu štetu na putnoj infrastrukturi.