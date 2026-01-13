Slušaj vest

Mehanizovane jedinice Vojske Srbije izvode intenzivnu obuku na borbenim vozilima pešadije M-80 AB1/V2, kojima su u procesu modernizacije unapređene manevarske i vatrene mogućnosti, kao i stepen oklopne zaštite.

Stalne posade vozila i iskrcni delovi mehanizovanih odeljenja prolaze sve praktične sadržaje obuke — od pripreme za realizaciju zadatka, preko maskiranja, primene taktičkih radnji na maršu i bojištu, do održavanja svih podsistema i naoružanja borbenog vozila.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Prema rečima komandanta 37. mehanizovanog bataljona potpukovnika Milana Kuburića, jedinica je, skladu sa planom opremanja, u prethodnom periodu opremljena modernizovanim vozilom pešadije M-80 AB1/V2, čime su operativne sposobnosti bataljona znatno unapređene.

— Jedan od ključnih sadržaja obuke u 2026. godini u 37. mehanizovanom bataljonu je obuka na modernizovanim sredstvima. Osim prijema modernizovanih borbenih vozila pešadije, primljeni su i modularni automati M-20, a u toku je postupak prijema modularne puške M-19. Kvalitet i pouzdanost ovog naoružanja biće provereni u toku realizacije taktičke vežbe sa bojevim gađanjem u februaru ove godine — istakao je potpukovnik Kuburić.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Komandir mehanizovane čete kapetan prve klase Milenko Stepančević istakao je da je ugradnjom daljinski upravljive borbene stanice, umesto dosadašnjeg mehaničkog pokretanja kupole, mesto nišandžije-operatora sa instrumentima premešteno iz kupole u telo vozila.

— Ugrađen je automatski bacač granata, kalibra 30 milimetara, a zadržana su postojeća rešenja topa i spregnutog mitraljeza. Modernizovano borbeno vozilo pešadije sada može da koristi i protivoklopnu vođenu raketu „maljutka“, sa poluautomatskim vođenjem, dok je u osnovnoj varijanti bilo moguće samo ručno vođenje. Dodavanjem balističkih ploča na telo vozila poboljšana je balistička zaštita, unapređen je i hodni deo, a izmeštanjem rezervoara i ugradnjom hidraulične pokretne rampe umesto vrata, omogućen je lakši i brži rad iskrcnog dela. Ukupno gledano, rad na borbenom vozilu je lakši i bezbedniji, a borbene mogućnosti značajno su unapređene — rekao je kapetan Stepančević.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Nišandžija-operator na BVP M-80 AB1/V2 desetar Dušan Milenković ističe da je njegova odgovornost sada veća, ali i da mogućnosti vozila daleko premašuju one koje ima borbeno vozilo u osnovnoj verziji.

— Utisak sa dosadašnje obuke je da smo opremljeni modernim i moćnim sredstvom, koje u slučaju moje dužnosti donosi sasvim nova iskustva i mogućnosti u radu. Još uvek ovladavamo svim mogućnostima BVP M-80AB1/V2, a verujem da ćemo na vežbama potvrditi karakteristike modernizovanog borbenog vozila — naveo je desetar Milenković.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Pripadnike Treće brigade kopnene vojske sada očekuju taktičke vežbe i bojeva gađanja, kada se očekuje da potvrde osposobljenost za realizaciju taktičkih i vatrenih zadataka u napadnim i odbrambenim operacijama.