U zlatiborskom selu Jablanica tradiocinalno se obeležio doček Pravoslavne nove godine.

U porti crkve brvnare Pokrova Presvete Bogorodice okupili se gosti, ponajviše roditelja sa decom, sa željom da vide Božić Batu.

I nakon večernjeg bogosluženja i loženje ostataka Badnjaka, u vunenim čarapama sa gumenim opancima u suknanim pantolonama i prsluku, sa crnom kapom na glavi pojavio se Božić Bata. Iza njega beli konj koji vuče sanke pune paketića.

- Pomoz' Bog svima, koliko nas ovde pod ovim jablaničkim vedrim nebom ima. Mir Božiji, Hristos se rodi – poručio je Božić Bata okupljenim.

Pozvao je svu decu da priđu da im podeli paketiće.

- Božić Bata, stari kiridžija krenuo do Šumadije sa tovarom luča, ali se seti svojih obaveza, pa požuri pešice preko Čačka i Jelice da na vreme stigne do njegove Jablanice da dočeka naše drage pionire, našu dragu inteligenciju. Kao što svi znamo sa Tornika vetar piri, sada smo u prilici da vidimo kako nam izgledaju naše Jablanice pioniri. Pa, dede, dragi moji pioniri kernite prema meni da delimo paketiće – pozvao je Božić Bata decu.

I dok je delio paketiće deci, odrasli su mogli da se zagreju vrućom rakijom i kuvanim vinom, a i porcijom kuvanog kupusa, koji su pripremljeni za ovu priliku. Bilo je i muzike, a u ponoć se očekuje i vatromet uz trubače.