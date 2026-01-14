Slušaj vest

Viseći most preko reke Lim, u starom delu grada Priboja, od srede je u potpunosti zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga.

Iako je zabrana korišćenja mosta bila na snazi i prethodnih skoro deset meseci, na osnovu rešenja građevinskog inspektora od 16. aprila 2025. godine, ona se u praksi često nije poštovala.

- Kako bi se sprečilo dalje korišćenje mosta, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj danas je postavilo nove fizičke prepreke na prilazima, čime je onemogućen čak i pojedinačni pešački prelazak - potvrđeno je za RINU u opštini Priboj.

Razlog za ovakvu odluku je oštećenje noseće čelične konstrukcije, zbog čega je dalja upotreba mosta ocenjena kao rizična po bezbednost građana.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteSrbijaUZNEMIRUJUĆE SLIKE IZ PRIBOJA: Od đubreta se ne vidi Lim, poplavni talas doneo eko-bombu koja preti da eksplodira! (VIDEO, FOTO)
1700820278pribojlimsmecefotorina5.jpg
SrbijaŠTETA OD POPLAVA U PRIBOJSKOJ OPŠTINI PROCENJENA NA 2.445.000 DINARA: Rešava se i dugogodišnji problem u kritičnim naseljima
1676027811collage-maker21jan202305.10pm.jpg
DruštvoREKAO SAM "NIJE MOGUĆE, UDARILA ME STRUJA", A ONI - "NE, METAK JE" Ispovest Nikole kom se život u sekundi promenio: Da je ustao samo SEKUND kasnije pao bi mrtav
Nikola Perišić
Moj biznisVIKENDICA MALINE IZ PRIBOJA IZDATA JE 355 DANA U GODINI, KAKO?! A smejali joj se u selu kad je rekla da bi u turizam: Ma, ko će ti doći u Donje Jabuke... (FOTO)
Malina.jpg