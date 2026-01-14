Viseći most preko reke Lim u starom delu Priboja od srede je potpuno zatvoren zbog bezbednosnih razloga
HITNO SAOPŠTENJE ZA GRAĐANE OVOG GRADA! Zatvoren viseći most: Postavljene fizičke prepreke, zabranjen i pešački prelazak, a evo i ZBOG ČEGA (FOTO)
Viseći most preko reke Lim, u starom delu grada Priboja, od srede je u potpunosti zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga.
Iako je zabrana korišćenja mosta bila na snazi i prethodnih skoro deset meseci, na osnovu rešenja građevinskog inspektora od 16. aprila 2025. godine, ona se u praksi često nije poštovala.
- Kako bi se sprečilo dalje korišćenje mosta, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj danas je postavilo nove fizičke prepreke na prilazima, čime je onemogućen čak i pojedinačni pešački prelazak - potvrđeno je za RINU u opštini Priboj.
Razlog za ovakvu odluku je oštećenje noseće čelične konstrukcije, zbog čega je dalja upotreba mosta ocenjena kao rizična po bezbednost građana.
