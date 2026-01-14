Nakon kratkog prekida zbog kvara na žičari, ski centar Tornik nastavio je sa radom i beleži rekordnu posećenost
Ski centar
TORNIK OPET RADI PUNOM PAROM: Stotine skijaša svakog dana, oboreni rekordi posećenosti! (FOTO)
Nakon kratkog prekida zbog kvara na žičari, Ski centar Tornik je nastavio sa radom i obara sve rekorde posećenosti. Svakog dana na Zlatiboru skija nekoliko stotina posetilaca ove popularne planine.
- U funkciji su šestosedna žičara Tornik, ski lift sidro Krnevo plandište, sa pripadajućom stazom i oba poligona za početnike sa pokretnim trakama - kažu za RINU u ski-centru Tornik.
Foto: RINA
I ove zime skijaši mogu iskoristiti povoljnosti koje nudi Gold gondola – pojedinačna cena karte uz važeći ski pas za odrasle iznosi 800 dinara, a za decu 500 dinara.
Foto: RINA
Ski centar "Tornik" nalazi se na nadmorskoj visini od 1.110 1.490m, 9 km od turističkog centra Zlatibor. Ukupan kapacitet skijališta je oko 5.400 skijaša na sat.
Kurir.rs/Rina
