Nakon kratkog prekida zbog kvara na žičari, Ski centar Tornik je nastavio sa radom i obara sve rekorde posećenosti. Svakog dana na Zlatiboru skija nekoliko stotina posetilaca ove popularne planine.

- U funkciji su šestosedna žičara Tornik, ski lift sidro Krnevo plandište, sa pripadajućom stazom i oba poligona za početnike sa pokretnim trakama - kažu za RINU u ski-centru Tornik.

Foto: RINA

I ove zime skijaši mogu iskoristiti povoljnosti koje nudi Gold gondola – pojedinačna cena karte uz važeći ski pas za odrasle iznosi 800 dinara, a za decu 500 dinara.

Foto: RINA

Ski centar "Tornik" nalazi se na nadmorskoj visini od 1.110  1.490m, 9 km od turističkog centra Zlatibor. Ukupan kapacitet skijališta je oko 5.400 skijaša na sat.

Skijalište Tornik na Zlatiboru
