LOZNICA – Topljenje snežnog pokrivača otkrilo je razmere štete koju je načinio po lozničkim parkovima gde je pod teretom vlažnog snega na stablima došlo do pucanja većeg broja grana. Na više mesta su vidljiva ''ranjena'' stabla, a ima i nekoliko onih za koje je količina snega u krošnjama bila prevelika pa su iz tla izvaljena sa sve korenom.

Loznica: Sneg oštetio parkove, stabla polomljena i izvaljena, sanacija u toku

Radnici lozničkog KJP ''Naš dom'' minulih dana su uklanjali grane sa puteva kako bi se pre svega omogućila nesmetana komunikacija, ili je iz krošnji polomljene spuštala na zemlju, da ne bi nekoga ugrozile. Sa lepšim danima započeta je uklanjanje odlomljenih grana iz parkova i sanacija rana na stablima i tako će biti dok se posao ne okonča, osim ukoliko ga ne prekinu nove vremenske neprilike, navode iz preduzeća. Pored toga ekipe rade i na uklanjanju stabala uz rečicu Štiru koja zbog izvaljivanja mogu dovesti do usporavanja protoka vode u njenom koritu.

Za sada nema preciznih informacija o kojem broju oštećenih stabala se radi, evidentno je da ih ima dosta sa različitim stepenom oštećenja. To bi trebalo da bude poznato kada se završe radovi na saniranju nastale štete koju je pričinio prvi ovogodišnji ozbiljniji sneg koji je u Loznici, u jednom momentu, dostigao visinu od tridesetak centimetara.