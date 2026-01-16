Slušaj vest

U Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, zimuje oko 1 000 grla stoke. Većina životinja je na pašnjaku, pod vedrim nebom. U zaštićenom području, na snegu i minusu, posla oko njih je više nego inače.

Tragovi životinja u snegu, ukrštaju se sa putevima kojima se zimi doprema hrana. Na pašnjaku Valjevac, površine 300 hektara, najviše je konja. U krdima je oko 400 grla. Kukuruz i seno, zimi na hranilišta zaposleni donose i više puta na dan.

Zoran Nedić, upravnik farme Specijalnog rezervata Zasavica, kaže: "Svaki dan mora da se donese, na sedam osam mesta, ima sedam osam krda, da se donese hrana. Vode imaju. Osnovna je hrana. - Kako oni podnose zimu? Odlično. To je konj prilagođen za zimu, genetika je to, genetski potencijal koji je naviknut na te surove uslove, na jake zime. To je bosanskobrdski planinski konj. Ne plaše se mene, ni ja njih. - Koliko ih puta dnevno hranite? Najmanje dva puta, po mogućnosti i više, nisu sva krda blizu. Ima mladih pastuva, odvoje po pet šest kobila, odvedu u glogove, onda moramo ići da ih tražimo, da ih nađemo, prihranimo."

Konji i goveda su na otvorenom, a magarice zimuju pod krovom, ima ih oko 300. Brend su specijalnog rezervata, muzu ih svakog dana, i na velikom minusu.

Rebeka Lohinski, radnica, objašnjava: "Zimi bude malo teže, jer su takvi uslovi, zamrzne voda, sve ostalo, ali u suštini, to je negde normalno u stočarstvu. Ide prvo hranjenje, pa muža. Ovi magarci, zimi ih zatvaramo zbog temperatura, i ne snalaze se napolju zbog hrane, preko leta budu napolju, na pašnjaku. Oko dva decilitra mleka daje u proseku jedna magarica, neka da više, neka da manje, ali to je negde prosek kod magarica. - Koliko ih puta dnevno muzete? Jednom, do dva puta, zavisi od toga kad znamo kad se koje pule može odvojiti od nje."

Vuk Simić, upravnik Specijalnog rezervara prirode Zasavica, navodi: "Magarice daju jako malo mleka, svega 35 do 45 u toku ciklusa od dve godine. To je jedna dragocena tečnost, tako koncentrovana i male količine pomažu za sve vrste plućnih bolesti. - Šta vi radite sa tim mlekom? Mleko prodajemo, smrznuto kupuju ljudi, u ovom periodu sada ide jako puno, pošto su u vrtićima, školama virusi i ostalo. Od mleka pravimo naš čuveni magareći sir, koji je najskuplji sir, zvanični na svetu. Pravimo kozmetičke proizvode, kreme, sapune, liker sa magarećim mlekom."

U Zasavici čuvaju genetske resurse i prirodu. Sepcijalni rezervat na 3 600 hektara, stanište je i za brojne vrste ptica.

Vuk Simić dodaje: "Na zimovanju, ima ih nekih 50 vrsta, kao barska koka, oni su napravili svoje jato, i kako je Zasavica krenula da ledi, oni dvadeset četiri sata idu u krug, i tu sebi prave jedan krug, koji je dostupan, da tu mogu da se kupaju, da im je toplije. Tako da u Zasavici ima uvek nešto lepo, nije sezona, ali smo radni, vredni i nasmejani."

Turistički brod je usidren. Sa odlaskom snega, u Zasavici očekuju dolazak prvih gostiju. Prošle godine bilo ih je oko 60 000. Najviše đaka i porodica sa decom, koje se u ovo zaštićeno područje rado vraćaju.