Iako je januar i sneg još pokriva većinu Srbije, u selu Jovac kod Ćuprije dogodilo se malo čudo prirode. U jednoj bašti iz zemlje su, uprkos hladnoći nikle prve visibabe – simbol dolaska proleća.

Fotografija koja je nastala danas, brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala opšte oduševljenje.

Oduševljeni komentari

Ispod fotografije na Fejsbuku nizalo se pregršt lepih komentara.

"Jedva čekam proleće!" "Prelepe visibabe." "Ta lepota može samo u Jovcu, mom rodnom mestu."

Neobičan prizor kod Ćuprije je dokaz ili da priroda uvek ima nova iznenađenja ili da su klimatske promene toliko napredovale da su učinile da se flora potpuno zbuni.

Kurir.rs/Blic

