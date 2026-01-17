Slušaj vest

LOZNICA - Grad Loznica je još pre ukidanja vanredne situacije formirao Komisiju za obilazak terena i procenu štete nastale usled elementarne nepogode izazvane obilnim snežnim padavinama, koje su dovele do prekida u snabdevanju električnom energijom. Prijava nastale materijalne štete traje do 20. januara, i može se obaviti svakog dana od 7 do 20 časova, pozivom na brojeve telefona: 066 80 80 961 i 066 80 64 688, saopšteno je danas iz gradske uprave.

- U Loznici je vanredna situacija ukinuta, ali nam je prioritet da svim građanima nadoknadimo materijalnu štetu koju su pretrpeli. Građani su upoznati sa brojevima telefona na koji je mogu prijaviti i ti brojevi biće otvoreni do utorka, uporedo sa tim i posle toga Komisija će izlaziti na teren i procenjivati štetu – kazala je gradonačelnica Dragana Lukić, a kako je navela do danas su evidentirane 133 prijave.

Za potrebe pružanja pomoći i podrške ugroženim građanima, Gradska uprava grada Loznice otvorila je poseban podračun na koji je moguće uplaćivati donacije. Broj računa je 840-0000031842845-06, sa pozivom na broj: 97 7105920080174414100.