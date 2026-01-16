Slušaj vest

Na putnom pravcu Vršac–Bela Crkva danas se dogodila neuobičajena situacija – po jednoj kolovoznoj traci prosuto je žito iz kamiona.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se parkiran kamion, iza kojeg se nalazi automobil, dok se duž puta prostire dugačak trag rasutog tereta. Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se oprez zbog mogućeg klizanja i otežane vožnje.

Podsetimo, Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) uputila je danas apel vozačima da tokom ovog vikenda voze pažljivo i budu strpljivi, jer se očekuje veći intenzitet saobraćaja zbog kraja zimskog raspusta kada se veliki broj građana vraća sa putovanja i upozorila vozače na veći broj dece u saobraćaju sa početkom sledeće nedelje.

- Poslednji vikend školskog raspusta donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom Srbije, jer se veliki broj građana vraća sa putovanja, dok istovremeno, zimski uslovi, niske temperature i moguća pojava poledice zahtevaju dodatni oprez i odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju - ističu iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Kako upozoravaju, od ponedeljka, sa povratkom dece u škole, pažnja u saobraćaju mora biti još veća, jer ulice u blizini škola ponovo postaju mesta pojačanog kretanja dece, koja su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju i čije ponašanje često može biti nepredvidivo, naročito u zimskim uslovima.