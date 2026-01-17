Slušaj vest

U kasarni „Ribnica“ u Kraljevu danas je održana vojna svečanost povodom upućivanja novog kontingenta Vojske Srbije u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu.

Kontingent čine pešadijska četa iz sastava Druge brigade kopnene vojske, štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku. Kao deo snaga Ujedinjenih nacija u Libanu narednih šest meseci biće angažovani u sektoru „Istok“ mirovne operacije.

1_ispracaj_kontingenta_vs_u_liban_6_1768575713.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković je pripadnicima Vojske Srbije poželeo uspeh u misiji, izrazivši očekivanje da će, kao i njihovi prethodnici, profesionalno i odgovorno realizovati sve dodeljene zadatke. Ovom prilikom je državnu zastavu Republike Srbije uručio komandiru pešadijske čete majoru Igoru Josipoviću.

Svečanom ispraćaju su prisustvovali predstavnici jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i organa lokalne samouprave, kao i rodbina i prijatelji vojnika i starešina koji odlaze u misiju.

Pre upućivanja u misiju, pripadnici Vojske Srbije su prošli sveobuhvatne pripreme i višemesečnu obuku na poligonima i vežbalištima Vojske Srbije, kako bi u potpunosti bili spremni za angažovanje na zadacima očuvanja mira. U Libanu će dužnost preuzeti od pripadnika Vojske Srbije koji su bili angažovani prethodnih šest meseci i sa uspehom izvršili sve zadatke u skladu sa mandatom misije.

4_ispracaj_kontingenta_vs_u_liban_7_1768575714.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Vojska Srbije je učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu otpočela 2010. godine, a osim kontingenta u sektoru „Istok“, trenutno je u ovoj operaciji raspoređen i vod Vojske Srbije za zaštitu mirovnih snaga u sektoru „Zapad“.

