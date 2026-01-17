Slušaj vest

Ministarstvo odbrane, u susret novoj školskoj godini, poziva zainteresovane da svake subote u okviru akcije “Otvorena vrata” posete Vojnu akademiju, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu “1300 kaplara” i tom prilikom se upoznaju sa mogućnostima, ali i prednostima koje nudi školovanje u vojnim školama.

Foto: Vojska Srbije

Zainteresovani kandidati i njihovi roditelji ili staratelji, moći će da posete Vojnu akademiju, u ulici Veljka Lukića Kurjaka broj 33 u Beogradu, svake subote od 17. januara do 28. marta u vremenu od 11 do 13 časova, a internat Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole na adresi u ulici Humska 22, istim danima do kraja marta u vremenu od 10 do 13 časova.

Tom prilikom, posetioci će moći da se upoznaju sa studijskim i nastavnim planovima i programima, da steknu uvid u dnevne obaveze, posebne oblike nastave i vannastavne aktivnosti, a takođe i da obiđu smeštajne, nastavne i kulturno-sportske kapacitete koje nude ove vojne obrazovne ustanove.

U obilazak Vojne akademije posetioce će voditi i kadeti Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA, koji će im preneti svoja iskustva tokom školovanja i iz svoje perspektive približiti dnevne obaveze, posebne oblike nastave i vannastavne aktivnosti.

Foto: Vojska Srbije

Takođe, Vojna akademija i ove godine za zainteresovane kandidate organizuje pripremnu nastavu za upis na studijske programe. Pripremna nastava iz matematike održavaće se svake subote do 16. maja od 11 do 12.45 časova, a prikaz provere fizičkih sposobnosti od 13 do 14 časova, dok će probni prijemni ispit iz matematike biti organizovan 28. marta 2026. godine od 14 do 16 časova.