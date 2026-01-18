Slušaj vest

Na Bogojavljanje, 19. januara, Nišlije će plivati u otvorenom bazenu Čair, a žitelji Niške Banje u Nišavi, na izletištu Ženeva. Prijavilo se ukupno četrdeset dvoje građana, između 18 i 60 godina starosti, a plivaće samo oni koji dobiju zdravstvenu potvrdu o psihofizičkoj spremnosti.

Za plivanje za Časni krst u Nišu prijavilo se trideset četvoro građana, u Niškoj Banji osmoro. Među njima 23-godišnji Mladen, koji će na Bogojavljenje u Nišavi za Časni krst plivati drugi put.

Mladen Savić, Niška Banja, kaže: "Osećaj je izvanredan. Mnogo je drugačije od bilo kakvog drugog plivanja. Ja sam se bavio 14 godina plivanjem i stvarno je skroz drugačiji osećaj ući u ledenu vodu, ali i zadovoljstvo. Osećam se i fizički i zdravstveno skroz spremno i jedva čekam da uđem u vodu."

Pored lične želje da se učestvuje u plivanju za Časni krst, neophodno je i dobro zdravlje i psihofizička spremnost. Zadravstveno stanje prijavljenih na besplatnim pregledima proveravaju lekari Sportskog dispanzera niškog Doma zdravlja.

Dr Olivera Krstić, spec. medicine sporta, Dom zdravlja Niš, objašnjava: "Klinički pregledi podrazumevaju nalaz pluća, srca, merenje krvnog pritiska, EKG, analizu EKG-a i osnovne laboratorijske analize. Može da bude rizično kod osoba koje boluju od hroničnih bolesti, povećanog krvnog pritiska, ili sa srčanim smetnjama."

Lekari će biti uz plivače i 19. januara i proveriti njihovo zdravstveno stanje i pred sam početak plivanja. Savetuju i dovoljno sna i odmora i zagrevanje pred ulazak u vodu. Za plivanje se prvi put priprema i 23-godišnji Stefan iz Prve Kutine, koji taj čin ne doživljava kao nadmetanje u hrabrosti i snazi.

Stefan Nikolić, Prva Kutina, navodi: "Što se tiče spremnosti, s obzirom na to da sam sportista, sa te fizičke strane mislim da sam vrlo pripremljen, ali ključ leži u molitvi, mentalnoj snazi i, naravno, blagoslovu koji će da da otac pre plivanja."

U ledenu vodu, na temperaturi od 2 stepena, kako se prognozira, 19. januara ući će i dame, kao i građani koji plivaju za Bogojavljenski krst 11. put i predstavnici policije, žandarmerije, vojske, sektora za vanredne situacije.

Kurir/RTS

Ne propustiteSRBI NA KIMPRVI PUT MI JE DA PLIVAM, POBEDU POSVEĆUJEM MAJCI! Najveće plivanje za Časni krst na jezeru Gazivode do sada, pobednik mladi Marko Đekić (VIDEO)
marko đekić.jpg
DruštvoOve grupe ljudi nikako ne smeju da plivaju za Časni krst, stručnjaci upozoravaju na fatalne posledice: Kako da se pripremiti i kakve nas temperature čekaju!
collage.jpg
Crna GoraOVAKO NEŠTO NIJE VIĐENO, HIT SCENA NA BOGOJAVLJENJE: Dok se plivalo za časni krst sveštenik sve ŠOKIRAO! VIDEO
sve.jpg
PlanetaČUDESNO: Bogojavljensko kupanje u Rusiji na minus 41 stepen! (VIDEO, FOTO)
xxxx01-epa-maxim-shipenkov.jpg