Na Bogojavljanje, 19. januara, Nišlije će plivati u otvorenom bazenu Čair, a žitelji Niške Banje u Nišavi, na izletištu Ženeva. Prijavilo se ukupno četrdeset dvoje građana, između 18 i 60 godina starosti, a plivaće samo oni koji dobiju zdravstvenu potvrdu o psihofizičkoj spremnosti.

Za plivanje za Časni krst u Nišu prijavilo se trideset četvoro građana, u Niškoj Banji osmoro. Među njima 23-godišnji Mladen, koji će na Bogojavljenje u Nišavi za Časni krst plivati drugi put.

Mladen Savić, Niška Banja, kaže: "Osećaj je izvanredan. Mnogo je drugačije od bilo kakvog drugog plivanja. Ja sam se bavio 14 godina plivanjem i stvarno je skroz drugačiji osećaj ući u ledenu vodu, ali i zadovoljstvo. Osećam se i fizički i zdravstveno skroz spremno i jedva čekam da uđem u vodu."

Pored lične želje da se učestvuje u plivanju za Časni krst, neophodno je i dobro zdravlje i psihofizička spremnost. Zadravstveno stanje prijavljenih na besplatnim pregledima proveravaju lekari Sportskog dispanzera niškog Doma zdravlja.

Dr Olivera Krstić, spec. medicine sporta, Dom zdravlja Niš, objašnjava: "Klinički pregledi podrazumevaju nalaz pluća, srca, merenje krvnog pritiska, EKG, analizu EKG-a i osnovne laboratorijske analize. Može da bude rizično kod osoba koje boluju od hroničnih bolesti, povećanog krvnog pritiska, ili sa srčanim smetnjama."

Lekari će biti uz plivače i 19. januara i proveriti njihovo zdravstveno stanje i pred sam početak plivanja. Savetuju i dovoljno sna i odmora i zagrevanje pred ulazak u vodu. Za plivanje se prvi put priprema i 23-godišnji Stefan iz Prve Kutine, koji taj čin ne doživljava kao nadmetanje u hrabrosti i snazi.

Stefan Nikolić, Prva Kutina, navodi: "Što se tiče spremnosti, s obzirom na to da sam sportista, sa te fizičke strane mislim da sam vrlo pripremljen, ali ključ leži u molitvi, mentalnoj snazi i, naravno, blagoslovu koji će da da otac pre plivanja."

U ledenu vodu, na temperaturi od 2 stepena, kako se prognozira, 19. januara ući će i dame, kao i građani koji plivaju za Bogojavljenski krst 11. put i predstavnici policije, žandarmerije, vojske, sektora za vanredne situacije.