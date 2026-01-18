Po završetku plivanja pobedniku će u trajno vlasništvo pripasti osveštani Bogojavljenski krst, dar Zarije Vasića i Milorada Stepanovića, kao i druge vredne nagrade. Svim učesnicima biće uručene zahvalnice, majice, peškiri i prigodni suveniri, koje je obezbedila Turistička organizacija opštine Mali Zvornik. Prijava učesnika je obavezna lično, uz obavezan lekarski pregled najkasnije dva sata pre starta, kao i popunjavanje lične izjave, a svi plivači moraju biti kršteni. Za sve učesnike manifestacije obezbeđeni su pogača i kuvano vino. Plivanje se organizuje uz blagoslov episkopa Eparhije šabačke Jeroteja, a organizatori pozivaju sav verni narod Podrinja i šire da zajedno učestvuju u ovom molitvenom i svečanom događaju, koji se tradicionalno održava u Malom Zvorniku, uz želju da ova manifestacija, uz Božiju pomoć, traje ''dokle je sveta i veka''. Organizatori su Crkvena opština Mali Zvornik, Turistička organizacija i malozvornička opština.