PLIVANJE ZA ČASNI KRST KOD HE ''ZVORNIK'': Na Zvorničkom jezeru u ponedeljak startuju plivači
Početak plivanja je u 12 časova, kada će plivači startovati na stazi dugoj 33 metra u spomen na godine Hristovog života provedene na Zemlji.
Po završetku plivanja pobedniku će u trajno vlasništvo pripasti osveštani Bogojavljenski krst, dar Zarije Vasića i Milorada Stepanovića, kao i druge vredne nagrade. Svim učesnicima biće uručene zahvalnice, majice, peškiri i prigodni suveniri, koje je obezbedila Turistička organizacija opštine Mali Zvornik. Prijava učesnika je obavezna lično, uz obavezan lekarski pregled najkasnije dva sata pre starta, kao i popunjavanje lične izjave, a svi plivači moraju biti kršteni. Za sve učesnike manifestacije obezbeđeni su pogača i kuvano vino. Plivanje se organizuje uz blagoslov episkopa Eparhije šabačke Jeroteja, a organizatori pozivaju sav verni narod Podrinja i šire da zajedno učestvuju u ovom molitvenom i svečanom događaju, koji se tradicionalno održava u Malom Zvorniku, uz želju da ova manifestacija, uz Božiju pomoć, traje ''dokle je sveta i veka''. Organizatori su Crkvena opština Mali Zvornik, Turistička organizacija i malozvornička opština.
Mali Zvornik godinama održava ovu manifestaciju, s tim da plivanja nije bilo 2021. zbog kovid epidemije, ali je održana litija i časni krst je iz čamca spušten u jezero tako da tradicija te godine nije prekinuta, a otkazano je i 2023. zbog visokog vodostaja reke Drine i nemogućnosti da se obezbede uslovi za bezbedno nadmetanje plivača. Inače, prošle godine pobedio je Darko Živanović (29), berberin iz Malog Zvornika, u konkurenciji 57 plivača.