Ovo betonsko ruglo decenijama stoji u centru grada, njegove zidove koristili su crtači grafita, bio je mesto okupljanja ''sumnjivih likova'', a jedno vreme je korišćeno i kao improvizovani natkriveni parking. Sada je došla mehanizacija i počela da ga ruši.

Šta će nići na mestu ovog lozničkog ''Skadra na Bojani'' nema zvaničnih informacija, nezvanično će biti porušen do temelja, a tu sagrađen moderan poslovno-stambeni objekat koji podiže privatni investitor. Lozničanima je odavno ova građevina trn u oku i mnogi su očekivali i nadali se da će gomilu betona i armature zameniti gradska garaža, ali se to neće desiti. Na mestu stare pijace planirana je bila moderna tržnica, ugovor o izgradnji objekta potpisan je u februaru 1994. godine između JKP ''Naš dom'' i tadašnjeg građevinskog preduzeća ''Zidar'', kao izvođača radova, a gradnja je trebala da bude završena u roku od 12 meseci.

1/5 Vidi galeriju Napuštena zgrada u Loznici Foto: T. Ilić

''Zidar'' je u međuvremenu, 2004. godine, završio u stečaju, a objekat nikada nije završen. Započeta građevina, sa pijacom u prizemlju i dve etaže, trebala je da ima oko 5.000 kvadrata od čega je pijaci pripalo 1.086. Na prvom spratu je bila predviđena ''bela pijaca'' (sir, kajmak) na 610 kvadrata dok je ostala površina do 5.000 kvadrata bio poslovni i stambeni prostor. Prema nalazu veštaka građevinske struke izgrađenost objekta bile je 29,5 odsto a ukupna vrednost izvedenih radova oko 28,6 miliona dinara. U njemu su bili unapred prodati lokali pa je kasnije posla bilo i za sudove.