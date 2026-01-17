Slušaj vest

Meštani užičkih sela Lužničke doline primetili su juče da je reka Lužnica promenila boju. Ministarstvo zaštite životne sredine je odmah reagovalo i u saopštenju su naveli da je došlo do izlivanja procednih voda sa deponije „Duboko“.

„Uzrok akcidenta na Turskom potoku je gde su se izlile procedne vode sa deponije “Duboko”. Kvar je nastao zbog pucanja zaštitnog balona u sabirnom šahtu lagune. Ekipe koje će raditi na sanaciji već stižu, kako bi se kvar otklonio u najkraćem roku i kako bi se sprečile dalje posledice“, navodi se u saopštenju.

Još se navodi da je Ministarstvo u stalnom kontaktu sa Grupom za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Užicu koji su na licu mesta koje je kriminalističko-tehnički obrađeno, a da je republički vodni inspektor na terenu i postupa iz svoje nadležnosti i da je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Užicu.