PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA TOKOM VEČERI: Svi putevi prohodni, snega ima samo u planinskim predelima, a evo šta se dešava na granicama
Svi putni pravci su prohodni, a snega ima samo na pojedinim putevima trećeg prioriteta u planinskim područjima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na deonicama gde ima snega na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima.
Vremenski uslovi su dobri, ali zbog mraza i obilnih padavina na putevima ima više rupa i oštećenja pa se vozačima savetuje oprez.
Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavaju oko dva sata, a na Preševu ka Makedoniji oko sat, dok na ostalim prelazima nema gužvi, naveo je AMSS.
