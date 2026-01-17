Slušaj vest

Svi putni pravci su prohodni, a snega ima samo na pojedinim putevima trećeg prioriteta u planinskim područjima, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na deonicama gde ima snega na snazi je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima.

Vremenski uslovi su dobri, ali zbog mraza i obilnih padavina na putevima ima više rupa i oštećenja pa se vozačima savetuje oprez.

Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavaju oko dva sata, a na Preševu ka Makedoniji oko sat, dok na ostalim prelazima nema gužvi, naveo je AMSS.

