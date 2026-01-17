Slušaj vest

U Užicu postoji jedan deo grada gde je skoro svaka kuća imala bunar u dvorištu. Danas postoje ti bunari, ali uglavnom zatvoreni, zapečaćeni, ali još postoje neki koji podsećaju na neka davna vremena i dobro dođu u vreme žege za zalivanje.

U dvorištima naselja Stari grad do Terazija i dalje se mogu videti bunari. Kako kažu meštani na kvadratni kilometar ima sigurno preko 50 bunara. Iako je većina zapečaćena, odnosno navučene ploče na njih ili zabetonirani, ima i onih koji su ostali kao ukrasi u dvorištu, neki poptuno obnovljeni, a neke već nagriza zub vremena.

Bunar koji se nalazi pored same Nušićeve ulice, obnovljen je, oko njega postavljena klupica i mesto je gde se uveče u lepim toplim danima okupe deca i komšije.

- Ovaj bunar je dubok 14 metara. Bio je tu još kada su se doseljavali u ovaj deo grada. Ima vode u njemu, verovatno nije za piće, ali kada bi se očistio i sredio, mogao bi opet da bude u funkciji koju je nekada imao. Komšije su ga ozidale i zatvorile da bi bilo bezbedno naročito zbog dece – kaže Peđa, čija je kuća iznad bunara.

Jedna komšinica kaže da je bunar napravio deda Milivoje Zlatić, možda početkom dvadesetog veka, koji je imao tu veliko imanje.

- U blizini su mu bile štale. Kažu da je voda iz ovog bunara bila tako hladna da ko je popio odmah se rashladi po najvećoj vrućini – kaže komšinica.

1/10 Vidi galeriju Jedno naselje u Užicu prepuno bunara Foto: Z. G.

Malo dalje, nekih pedesetak metara, nalazi se još jedan bunar.

- Ovaj bunar su na međi izgradila dvojica komšija. I u njemu ima vode, ali nije ispravna. Uglavnom se voda koristi za zalivanja cveća i vrtova u njihovim dvorištima – kaže komšija Milivoje.

U ulici koja se nastavlja i dalje ima bunara.

- Imali smo bunar, u stvari još uvek ga imamo, ali je navučena ploča na njega. Kada se pravila garaža morali smo da ga sklonimo. Sećam se da je voda bila baš hladna i osvežavajuća. Dolazili su iz centra grada samo da bi se napili vode – seća se komšinica Ljilja.

Pojedine komšije su iz praktičnih razloga ostavili ili napravili bunar u kući. Tragajući za tim delom priče o kućnim bunarima, naišli smo na tri kućna bunara.

- Otac kada je pravio kuću pojavila mu se velika vlaga. Po savetu stručnih ljudi iz tog doba napravio je bunar u podu kuće, dubine pet do šest metara. Svojevremeno je to bilo čudno kada dođu gosti, ali se ubrzo naviknu. Ima još vode u njemu, ali sam taj bunar blindirao radi sigurnosti – kaže jedan od komšija.

Nekih dvesta metara niže od njega, takođe je kuća u kojoj se nalazi bunar. I taj bunar je zapečaćen, a nalazi se u špajzu kuće.

Na pitanje da li iko zna odakle voda, niko nije znao da kaže.