Neodoljiv i nesvakidašnji prizor je snimila nadzorna kamera na Tari

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "drinainfo" dva mrka medveda snimljena su tokom šetnje, a po veličini se čini da su u pitanju majka i njeno mladunče. 

Komentari ispod videa su se složili da je ovaj prizor neodoljiv!

