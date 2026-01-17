Komentari ispod videa su se složili da je ovaj prizor neodoljiv!
Neodoljivo
MAJKA I DETE U NESVAKIDAŠNJOJ ŠETNJI! Pogledajte šta su snimile nadzorne kamere na Tari (VIDEO)
Neodoljiv i nesvakidašnji prizor je snimila nadzorna kamera na Tari.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "drinainfo" dva mrka medveda snimljena su tokom šetnje, a po veličini se čini da su u pitanju majka i njeno mladunče.
Kurir.rs
