Slušaj vest

Svojim prepoznatljivim plesom mažoretkinje sa orkestrom trombonjera i članovima Maškara iz Herceg Novog danas su našu planinu Zlatibor učinile veselom i šarenom, i donele dah Jadrana.

Gosti iz Herceg Novog tradicionalno posećuju Zlatibor u ovom periodu, a ujedno svojim nastupom pozivaju sve goste da dođu na Praznik mimoze.

- Naši turisti i meštani su dobili pozitivni impuls da za dane mimoza u Herceg novom u što većem broju odemo u Herceg Novi da podržimo njihove manifestacije, kao što i oni, i brojni turisti iz Crne Gore, najviše iz Herceg Novog i Budve, podržavaju i Zlatibor i ulažu u Zlatibor – rekao je Milan Stamtović, predsednik opštine Čajetina.

1/5 Vidi galeriju Mažoretkinje na Zlatiboru najavile feštu u Herceg Novom Foto: Z. G.

Nakon podele mimoza, prisutni su mogli da se na info pultu na Kraljevom trgu informišu o predstojećem Prazniku mimoza, koji se ove godine odvija pod sloganom Herceg Novi zove – fešta, sunce, more.

Tatjana Ateljević, direktorka JUK Herceg festa, najavila je šta su sve pripremili za posetioce manifestacije, koja se održava 57. put.

- Zima polako prolazi, mimoze najavjuju proleće. Došli smo ovde da predstavimo program ovogodišnjeg praznika mimoze. To je baš jedno veliko veselje i radost života, to je prijateljska manifestacija jer se okupljaju ljudi iz celog regiona – rekla je Ateljević.

Praznik mimoza će trajati od 13. do 28. februara, nastupaju Nina Badrić, Goran Karan, Hanka Pladum, Ana Bekuta, Aco Pejević, YU grupa, Kaliopi, grupa Zana, Breskvica, Big band Dejan Petrovića, Goca Tržan, Garavi Sokak, Marko Luis, Kolonija, Hari Mata Hari, Crvena jabuka i drugi.

Organizatori su najavili dobru zabavu, velike fešte, četiri maskenbala, berbu mimoza, uživanje u ribi i vinu duž cele hercegovačke rivijere.