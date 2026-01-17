Slušaj vest

Pripadnici saobraćajne policije iz Pančeva i Niša, sproveli su preventivnu aktivnost "Postoji razlog za svaki propis", sa jasnim ciljem — većom bezbednošću na putevima.

Tokom kontrole saobraćaja, vozačima je upućen apel:

  • da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, jer i mala količina utiče na brzinu reakcije;
  • da koriste sigurnosni pojas, koji u svakoj vožnji može spasiti život;
  • da pripreme vozilo za zimske uslove, proverom pneumatika, svetlosne signalizacije i kočnica.

Poštovanje propisa nije formalnost — to je zaštita života.

Kurir.rs

