Poštovanje propisa nije formalnost — to je zaštita života
Upozorenje
"POSTOJI RAZLOG ZA SVAKI PROPIS!" Važan apel saobraćajne policije:
Pripadnici saobraćajne policije iz Pančeva i Niša, sproveli su preventivnu aktivnost "Postoji razlog za svaki propis", sa jasnim ciljem — većom bezbednošću na putevima.
Tokom kontrole saobraćaja, vozačima je upućen apel:
- da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, jer i mala količina utiče na brzinu reakcije;
- da koriste sigurnosni pojas, koji u svakoj vožnji može spasiti život;
- da pripreme vozilo za zimske uslove, proverom pneumatika, svetlosne signalizacije i kočnica.
Poštovanje propisa nije formalnost — to je zaštita života.
