Slušaj vest

Visibabe iznenadile domaćine i obradovale njihovu unuku koja je raspust provela u Vranju.

Visibabe u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

Ona je rekla da su visibabe lepe i stidljive jer su im latice povijene bele i nežne kao pahuljice.

Na pojavu visibaba uticalo je i januarsko sunce u poslednja tri, četiri dana...

Ne propustiteSrbijaRUŠENJE BETONSKOG SKELETA U CENTRU GRADA: Na odobravanje Lozničana kreće uklanjanje nikad završenog tržnog centra
LOZNICA-Rušenje nedovršene zgrade.JPG
SrbijaPLIVANJE ZA ČASNI KRST KOD HE ''ZVORNIK'': Na Zvorničkom jezeru u ponedeljak startuju plivači
MALI ZVORNIK - Prošle godine plivalo 57 učesnika.jpg
SrbijaPlivanje za Časni krst u Nišu i Niškoj Banji: Četrdeset dvoje spremnih za ulazak u ledenu vodu na Bogojavljenje, lekarski pregled obavezan
17678897741737278703_cacak-bogojavljenje-jovan-fotorina10.jpg
Srbija"POSTOJI RAZLOG ZA SVAKI PROPIS!" Važan apel saobraćajne policije:
Saobraćajni policajac