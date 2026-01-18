Posle novembarske ruže na Arandjelovdan, u jednom vranjskom dvorištu u januaru stigli su i vesnici proleca, visibabe.
Srbija
VISIBABE NA KRSTOVDAN! Predivna scena u Vranju - Posle novembarskih ruža pojavili se i vesnici proleća (FOTO)
Slušaj vest
Visibabe iznenadile domaćine i obradovale njihovu unuku koja je raspust provela u Vranju.
Visibabe u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.
Vidi galeriju
Ona je rekla da su visibabe lepe i stidljive jer su im latice povijene bele i nežne kao pahuljice.
Na pojavu visibaba uticalo je i januarsko sunce u poslednja tri, četiri dana...
Reaguj
Komentariši