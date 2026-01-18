Slušaj vest

Manifestaciju organizuje loznički Moto klub ''Bratija'' u saradnji sa Crkvenom opštinom Loznica, a plivači se mogu prijaviti i danas.

Kako je saopštio Miroslav Popović, predsednik MK ''Bratija'', skup je u 11 časoava, sat kasnije je osvećenje časnog krsta kao i blagosiljanje plivača, a nakon toga sledi plivanje na stazi dugoj 33 metra, proglašenje pobednika i dodela zahvalnica, medalja i darova. Ove godine plivaće se i u znak sećanja na nedavno preminulog drinskog vuka Srboljuba Mitrovića Srbu Kompota, koji je ujedno bio utemeljivač ove tradicije u Loznici, kaže Popović.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Do danas je, kako je naveo, prijavljeno oko 180 učesnika, najmlađi ima sedam godina, a očekuje se da sutra u vodu uđe rekordnih oko 200 plivača. Za sve posetioce biće obezbeđeni topli napici, besplatno kuvano vino, kuvana rakija i čaj, a na meniju će biti i dve svinje od po 150 kilograma, najavljuje organizator. U Loznici je ovakvo nadmetanje počelo 2015. godine, a Lozničanin, profesor istorije, Đorđe Vukmirović bio je prvi pobednik.

Plivanja je bilo i naredne tri godine, a onda Lozničani 2019. za časni krst nisu plivali zbog ''organizacionih poteškoća''. Naredne godine jesu kada je Vukmirović drugi put bio prvi. Nije se plivalo 2021. zbog kovid pandemije, a plivanje za časni krst od strane crkve i lokalne samouprave zvanično nije bilo organizovano ni naredne godine.

Pre četiri zime se konačno ponovo zaplivalo na veliki praznik jer je Lozničanin Miroslav Popović, u želji da se sačuva tradicija uz pomoć prijatelja organizovao taj događaj. Plivalo je trinaest muškaraca i devetnaestogodišnja Lozničanka Jelena Lekić, a, uz dogovor učesnika, časni krst je pripao najmlađem plivaču, dvanaestogodišnjem Luki Biberčiću iz Loznice. Zbog visokog vodostaja Drine 2023. se plivalo u susednom jezeru, nadmetalo se više od sto plivača, a među njima i desetak žena. Pobedio je pedesetjednogodišnji Aleksandar Lekić u muškoj, a devetnaestogodišnja Ana Tijanić u ženskoj konkurenciji.

Godinu kasnije održano je do tada najmasovnije plivanje, bilo je 125 plivača, među njima i dvadesetak devojaka, a najbrži je bio dvadesetdevetogodišnji David Milosavljević u muškoj, a osamnaestogodišnja Natalija Simić u ženskoj konkurenciji. Lani je ponovo slavio Milosavljević, a do cilja su u ženskoj konkurenciji istovremeno doplivale Lozničanka Vera Stojaković (34) i Irena Dabić (15) uz Banje Koviljače. Tada je na minus jedan u vodu ušlo rekordnih oko 160 plivača, među kojima je bilo i mnogo devojaka.