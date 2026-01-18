Slušaj vest

ČAČAK – Ogroman požar tokom dana izbio je u selu Kukići kod Čačka u halama za proizvodnju kiselog kupusa.

Foto: RINA

- Plamen je ogroman, čitavo selo je u dimu, samo odjekuju vatrogasne sirene. Nadamo se da će što pre uspeti da lokalizuju vatru. U blizini hala nalazi se i kuća kao i drugi proizvodni objekti, kaže za RINU jedan od meštana.

Na lice mesta odmah su upućene sve raspoložive jedinice i veliki broj vatrogasaca.

Foto: RINA

- Na terenu je 13 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka i Kraljeva, požar je zatečen u razbuktaloj fazi i brzo se širi, potvrđeno je iz nadležne službe.

Na terenu su i dva vozila JKP Komunalac kao i ekipa Hitne pomoći.