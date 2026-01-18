Slušaj vest

ČAČAK – Ogroman požar tokom dana izbio je u selu Kukići kod Čačka u halama za proizvodnju kiselog kupusa.

1768752178Cacak-pozar-fabrika-fotorina2.JPG
Foto: RINA

- Plamen je ogroman, čitavo selo je u dimu, samo odjekuju vatrogasne sirene. Nadamo se da će što pre uspeti da lokalizuju vatru. U blizini hala nalazi se i kuća kao i drugi proizvodni objekti, kaže za RINU jedan od meštana.

Na lice mesta odmah su upućene sve raspoložive jedinice i veliki broj vatrogasaca.

1768750849Cacak-pozar-fabrika-kupusa-fotorina.jpg
Foto: RINA

- Na terenu je 13 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice iz Čačka i Kraljeva, požar je zatečen u razbuktaloj fazi i brzo se širi, potvrđeno je iz nadležne službe.

Na terenu su i dva vozila JKP Komunalac kao i ekipa Hitne pomoći.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaDRAMA KOD ČAČKA, IZBIO VELIKI POŽAR U NASELJU KUKIĆI: Na gašenju angažovano 13 vatrogasaca-spasilaca, više vatrogasnih vozila na terenu
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
HronikaJEZIVA SCENA NA "MILOŠU VELIKOM", VELIKI POŽAR ZAHVATIO OBE TRAKE: Haos na auto-putu! Zapalio se auto, požar se širi (VIDEO)
Screenshot 2026-01-18 155636.png
PlanetaOGROMAN POŽAR U TRGOVAČKOM CENTRU, IMA MRTVIH! Vatra kulja iz zgrade, prodavnice u plamenu, šire se zastrašujući snimci HORORA u Karačiju (VIDEO)
Karači, Pakistan
HronikaDRAMA U ŠAPCU: Zapalio se automobil na pijaci, nadvio se gust crni dim (VIDEO)
šabac požar