U Opštu bolnicu Novi Pazar primljen je A. I. (52) iz Tutina sa teškim povredama šake, pri čemu su mu, kako se nezvanično saznaje, amputirana dva prsta.

- Pacijent je hospitalizovan i zbrinut, a povrede su okarakterisane kao teške telesne povrede. On je, kako je naveo zdravstvenim radnicima, povredu zadobio usled aktiviranja pirotehničkog sredstva - potvrdjeno je za RINU u novopazarskoj Opštoj bolnici.

Međutim, prema nezvaničnim saznanjima, s obzirom na to da je povređeni registrovani lovac, postoji sumnja da je do povrede moglo doći usled opaljenja iz vatrenog oružja. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do incidenta za sada nisu razjašnjene.

O slučaju je obaveštena policija, koja u saradnji sa nadležnim organima ispituje sve okolnosti kako bi se utvrdio uzrok povređivanja.

Kako nezvanično saznajemo, večeras je u krugu Opšte bolnice Novi Pazar primećen veći broj osoba koje se bave lovom, što je dodatno probudilo sumnje da je povreda nastala usled lova, ali za sada nije zvanično potvrđeno.

Istraga je u toku.