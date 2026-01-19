Srbija
Gužve na graničnim prelazima tokom večeri: Evo koliko se tačno i gde čeka
Putnička vozila očekuje polučasovno zadržavanje na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata na prelazima Batrovci i Šid, dok je na Kelebiji zadržavanje sat vremena.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
