Putnička vozila očekuje polučasovno zadržavanje na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata na prelazima Batrovci i Šid, dok je na Kelebiji zadržavanje sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

